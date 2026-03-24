Atelier de l’Ethnothèque construire son bûcher Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Atelier de l’Ethnothèque construire son bûcher

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour sa saison 2025-2026, l’Ethnothèque propose d’envisager l’arbre têtard taillé dans une nouvelle dimension purement domestique en inventant et réinventant l’arbre têtard jardiné.

Quel que soit son usage, le bois issus des arbres têtards jardinés devra être stocké avant son utilisation, notamment le bois de chauffage qui nécessite un séchage particulier. La dimension du bûcher devra être pensée en fonction de la production de bois, son temps de séchage et son usage dans le temps.

Thierry Lepert, du Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS), vous propose de venir échanger sur le bon séchage du bois selon ses usages et ses essences et de participer à la construction d’un abri en matériaux locaux et de récupération que vous pourrez facilement reproduire chez vous.

Laurent Muller, régisseur des collections de l’Ethnothèque, présentera des outils de l’Ethnothèque en lien avec cet atelier.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par les questions de transition écologique.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et au travail manuel. .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Atelier de l’Ethnothèque construire son bûcher

L’événement Atelier de l’Ethnothèque construire son bûcher Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme