Atelier de l’Ethnothèque patchwork

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-26

Au sein de l’Ethnothèque, le Parc conserve une collection d’objets de la vie rurale des XIXème et XXème siècles. Le projet du musée est d’être un centre de ressources autour du geste et du savoir-faire et de replacer ces objets anciens au cœur de nos préoccupations actuelles.

A travers cet atelier de l’Ethnothèque, le Parc propose aux participants de s’initier à la technique du patchwork. Développé en Grande-Bretagne au cours du XVIIIème siècle, le patchwork est à l’origine employé par la haute société dans un but purement esthétique, avec des étoffes couteuses.

La révolution industrielle rend ensuite le coton accessible à tous. Rapidement, le patchwork devient alors un art populaire de la récupération, rassemblant des chutes pour composer des motifs originaux et complexes. L’Ethnothèque conserve une vingtaine de ces ouvrages, rares en France.

Ce type de production revient à la mode aujourd’hui, avec une volonté de recycler les tissus pour leur donner une seconde vie. C’est aussi une façon de créer couvertures et accessoires pour limiter les pertes de chaleurs.

Hélène Lemettais et Nathalie Rabet, passionnée de patchwork, vous proposent de vous initier à la technique de patchwork, même sans connaissances préalables aux techniques de coutures.

Vous repartirez avec votre propre production.

Marie Vérove, chargée des collections, fera une présentation exceptionnelles des patchworks conservés par l’Ethnothèque.

Dans le cadre de sa thématique de sa saison 2025-2026 sur l’arbre têtard, l’Ethnothèque, musée des boucles de la Seine Normande vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et nos jardins.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par les questions de transition écologique.

Si vous le souhaitez, prenez vos propres chutes de tissus pour une création de patchwork à votre image ! .

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Atelier de l’Ethnothèque patchwork

L’événement Atelier de l’Ethnothèque patchwork Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme