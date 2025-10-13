Atelier de libre discussion autour du bien-être animé par Promotion Santé salle de a callune Luxey
Atelier de libre discussion autour du bien-être animé par Promotion Santé salle de a callune Luxey lundi 13 octobre 2025.
Atelier de libre discussion autour du bien-être animé par Promotion Santé
salle de a callune Rue de l'Ancienne Gare Luxey Landes
2025-10-13
fin : 2025-10-13
2025-10-13
Et vous, que faites vous pour votre bien être ?
Comment se sentir bien ou aller mieux ? Venez en discuter gratuitement lors d’un atelier animé par Promotion Santé et repartez avec le sourire !
Pour plus de renseignements et vous inscrire, vous pouvez contacter Caroline, coordinatrice Contrat Local de Santé
06 79 55 51 34 , sante@pole-haute-lande.org .
salle de a callune Rue de l'Ancienne Gare Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 51 34 sante@pole-haute-lande.org
