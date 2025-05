Atelier de Life Art Process® – Casseneuil, 14 juin 2025 09:30, Casseneuil.

Lot-et-Garonne

Atelier de Life Art Process® 20 allée des promenades Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:30:00

fin : 2025-06-14 12:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Si ton corps pouvait parler, que te raconterait il ?

Nous cocréons un espace sécurisant et stimulant pour explorer à partir de la poétique du corps.

Nous vivrons des temps de mouvement libre, de dépôt de l’expérience ainsi que de partage.

Accessible à tous, sur inscription.

20 allée des promenades

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84 gwenaelled@hotmail.com

English : Atelier de Life Art Process®

If your body could talk, what would it tell you?

We co-create a safe, stimulating space to explore the poetics of the body.

We’ll spend time moving freely, depositing experience and sharing.

Open to all, registration required.

German : Atelier de Life Art Process®

Wenn dein Körper sprechen könnte, was würde er dir erzählen?

Wir schaffen einen sicheren und anregenden Raum, um die Poetik des Körpers zu erforschen.

Wir werden uns frei bewegen, unsere Erfahrungen einbringen und uns austauschen.

Für alle zugänglich, nach Anmeldung.

Italiano :

Se il tuo corpo potesse parlare, cosa ti direbbe?

Creeremo uno spazio sicuro e stimolante per esplorare la poetica del corpo.

Ci saranno momenti di movimento libero, di condivisione di esperienze e di condivisione.

Aperto a tutti, è richiesta l’iscrizione.

Espanol : Atelier de Life Art Process®

Si tu cuerpo pudiera hablar, ¿qué te diría?

Crearemos conjuntamente un espacio seguro y estimulante para explorar la poética del cuerpo.

Habrá momentos para el movimiento libre, para compartir experiencias y para compartir.

Abierto a todos, inscripción obligatoria.

L’événement Atelier de Life Art Process® Casseneuil a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot