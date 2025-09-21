Atelier de linogravure avec l’artiste Mastabilo Hôtel Gabriel Lorient

Atelier de linogravure avec l’artiste Mastabilo Hôtel Gabriel Lorient dimanche 21 septembre 2025.

Atelier gratuit, sans inscription dans la limite des places disponibles, en continu de 14h à 18h. Pas d’accès PMR.

En présence du street artiste Mastabilo, petits et grands s’essaient à la linogravure en lien avec l’histoire de Lorient et ses bâtiments emblématiques.

Les tirages seront sortis en direct et mis à sécher avec un système dit de « lessive ». Les participants pourront repartir avec leur réalisation.

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Lorient