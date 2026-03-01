Atelier de linogravure avec Laurence Nobile Pers-en-Gâtinais

Atelier de linogravure avec Laurence Nobile

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les Champdivers proposent stage d’estampe en linogravure, animé par l’artiste graveuse Laurence Nobile. Entre Montargis et Paris, son univers singulier et chaleureux invite à explorer figures et motifs graphiques créatifs originaux.

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

English :

Les Champdivers offers a linocut workshop led by printmaker Laurence Nobile. Located between Montargis and Paris, her warm, singular world invites you to explore original, creative figures and graphic motifs.

