Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris
Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris jeudi 12 février 2026.
Lors de cet atelier de linogravure de deux heures, les participants explorent la technique d’impression artisanale appliquée au textile, combinant créativité graphique et objet pratique du quotidien. Ils s’initient à la conception et à la gravure d’un motif, puis apprennent à l’encrer et à l’imprimer sur un tote bag, étape par étape, pour garantir une impression nette et durable.
Thématique de l’atelier : « Impression sur tote bag en couleur »
Le jeudi 12 février 2026
de 19h30 à 21h30
payant
2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans
Public adultes. A partir de 18 ans.
Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
