Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Cet atelier leur permettra de découvrir le travail collaboratif autour de la création d’une édition commune, en associant expression graphique et réflexion éditoriale. Au cours de cet atelier, les participants apprendront à définir un thème, à concevoir des motifs en lien avec un projet collectif, et à organiser les différentes étapes de création, de la gravure à l’impression.

Thématique : mise en place d’un projet éditorial collectif.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 21h30

payant

2,70€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



