Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Cet atelier correspondra à la première étape de création et leur permettra de traduire leurs idées graphiques en matrices gravées. Au cours de cet atelier, les participants apprendront à concevoir des motifs en lien avec le thème du projet éditorial, à les reporter sur les plaques de linoléum et à entamer le travail de gravure.

Thématique : Réalisation des matrices du projet éditorial.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 21h30

payant

2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora et trouvez le meilleur itinéraire

