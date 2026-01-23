Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Atelier de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris jeudi 16 avril 2026.

Cet atelier correspondra à la première étape de création et leur permettra de traduire leurs idées graphiques en matrices gravées. Au cours de cet atelier, les participants apprendront à concevoir des motifs en lien avec le thème du projet éditorial, à les reporter sur les plaques de linoléum et à entamer le travail de gravure.

Thématique : Réalisation des matrices du projet éditorial.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 21h30
payant

2,70€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut  75012 Paris
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora et trouvez le meilleur itinéraire