Atelier de linogravure : estampes gourmandes Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Strasbourg

Atelier de linogravure : estampes gourmandes 20 et 21 septembre Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin

Places limitées : 10 personnes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En écho à l’exposition « À table ! », cet atelier vous invite à découvrir la linogravure à partir de motifs liés à l’alimentation.

Les participants repartiront avec leur création.

Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est +33368985110 http://archives.strasbourg.eu archives-mediation@strasbourg.eu 03 68 98 62 20 Installées dans un bâtiment contemporain aux lignes épurées, les Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg conservent des siècles de mémoire urbaine et institutionnelle. Ce lieu patrimonial dévoile l'histoire de Strasbourg à travers une riche collection de documents, de plans anciens et de récits de la vie municipale.

© Najim Ouled