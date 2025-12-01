Atelier de linogravure pour enfants Châteauroux

Atelier de linogravure pour enfants

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Début : Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

A deux jours de Noël, l’artiste Kelly Auroy initie les enfants à la technique de la linogravure.

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

English :

Two days before Christmas, artist Kelly Auroy introduces children to the linocut technique.

