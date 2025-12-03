ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24

Le Polygone Béziers vous propose un atelier créatif tous les mercredis après-midi de décembre.

Tous les samedis de décembre, laissez-vous envoûter par nos chanteurs de gospel en déambulation au Polygone de Béziers. .

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com

English :

Le Polygone Béziers offers a creative workshop every Wednesday afternoon in December.

German :

Das Polygone Béziers bietet Ihnen im Dezember jeden Mittwochnachmittag einen kreativen Workshop an.

Italiano :

Le Polygone Béziers propone un laboratorio creativo ogni mercoledì pomeriggio di dicembre.

Espanol :

Le Polygone Béziers propone un taller creativo todos los miércoles de diciembre por la tarde.

L’événement ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE