ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS Béziers
ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS Béziers mercredi 3 décembre 2025.
ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24
Le Polygone Béziers vous propose un atelier créatif tous les mercredis après-midi de décembre.
Tous les samedis de décembre, laissez-vous envoûter par nos chanteurs de gospel en déambulation au Polygone de Béziers. .
3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
English :
Le Polygone Béziers offers a creative workshop every Wednesday afternoon in December.
German :
Das Polygone Béziers bietet Ihnen im Dezember jeden Mittwochnachmittag einen kreativen Workshop an.
Italiano :
Le Polygone Béziers propone un laboratorio creativo ogni mercoledì pomeriggio di dicembre.
Espanol :
Le Polygone Béziers propone un taller creativo todos los miércoles de diciembre por la tarde.
L’événement ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS AU POLYGONE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE