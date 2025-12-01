Atelier de Magali décorations en fil de kraft armé Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Atelier de Magali décorations en fil de kraft armé

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Atelier créatif de Noël créez vos décorations en fil de kraft armé !

Dans une ambiance conviviale, les participants réaliseront de jolis sujets en fil de kraft pour sublimer leur table de réveillon. Une activité manuelle simple et originale pour laisser libre cours à sa créativité et préparer les fêtes avec une touche personnelle.

Salle l’intermède de la médiathèque

Enfants à partir de 7 ans

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de Magali décorations en fil de kraft armé Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme