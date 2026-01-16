Atelier de Magali Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Atelier de Magali

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Création sur le thème de l’amour.

Un cadeau à faire à la personne de son choix.

Enfants à partir de 7 ans

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

