Atelier de magie à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-08 2026-04-25

L’Improviste accueille un après-midi dédié au slam, aux mots et à la scène.

Animé par Guilz, cet atelier propose d’abord un temps d’écriture, d’échange et d’exploration autour du texte, du rythme et de la voix.

Puis vient le moment fort la scène ouverte.

Chacun peut monter sur scène pour dire un texte, lire, déclamer, tester une écriture ou simplement partager quelques mots.

Débutants, curieux, habitués de la scène ou simples auditeurs tout le monde est le bienvenu dans une ambiance bienveillante et conviviale. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme