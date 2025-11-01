Atelier de magie avec Gilles Rollini Le café théâtre Poche Pornic

Atelier de magie avec Gilles Rollini

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Journée 100% magie avec Gilles Rollini au Théâtre Le Poche.



Préparez-vous à vivre une journée hors du commun, placée sous le signe du mystère, du rire… et de la prestidigitation ! Le théâtre Le Poche vous ouvre ses portes pour un événement exceptionnel, animé par Gilles Rollini, magicien professionnel et mentaliste reconnu, déjà venu enchanter le public du Poche à guichets fermés à deux reprises cet été !

Apprenez les secrets des illusionnistes et découvrez des tours de magie bluffants que vous pourrez reproduire pour épater vos proches.

Chaque participant repartira avec un jeu de cartes et des supports visuels pour continuer à s’exercer à la maison.

?

Il s’est produit à de multiples reprises dans la région, et notamment à l’Olympia à Paris, ce qui marque la confiance accordée à son savoir-faire.

Il a fait le pari que le mentalisme — l’art de créer l’illusion de percevoir ou d’influencer le hasard — pouvait se mêler à l’humour, à la complicité avec le public et à la convivialité.

Sa réputation s’est construite autour d’un spectacle mentalisme + surprise où l’on ne sait plus trop ce qui relève du hasard… ou de la coïncidence.

Ces éléments vous assurent que vous apprendrez aux côtés d’un professionnel qui maîtrise ses ficelles et sait embarquer un public dans un univers ludique et mystérieux. .

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

100% magic day with Gilles Rollini at Théâtre Le Poche.

German :

100% Zaubertag mit Gilles Rollini im Théâtre Le Poche.

Italiano :

Giornata magica al 100% con Gilles Rollini al Théâtre Le Poche.

Espanol :

Día 100% mágico con Gilles Rollini en el Théâtre Le Poche.

L’événement Atelier de magie avec Gilles Rollini Pornic a été mis à jour le 2025-10-29 par I_OT Pornic