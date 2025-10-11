Atelier de magie Salle des fêtes Sanguinet
Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Atelier de magie de 5 à 9 ans de 10h à 11h
Atelier de magie 10 à 16 ans de 11h à 12h00 .
Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
