Atelier de magie Salle des fêtes Sanguinet

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Atelier de magie de 5 à 9 ans de 10h à 11h

Atelier de magie 10 à 16 ans de 11h à 12h00 .

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

