Atelier de massages biodynamiques ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Atelier de massages biodynamiques

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

On commence par soi et un auto-massage puis il s’agit de donner et recevoir un massage tout en explorant les sensations de notre corps.

Notre corps ce merveilleux outil qui sait tout avant nous.

Prévoir un tapis, un plaid ou une couverture et coussin si besoin pour votre confort

Les massages se font habillés. Prévoir vêtements souples, de préférence en coton/lin.

DESCRIPTIF

Les massages biodynamiques sont des massages réparateurs et d’auto-régulation qui permettent de libérer des tensions musculaires et émotionnelles, de restaurer le potentiel vivant de l’être au niveau vital, sentimental et spirituel.

Comme leur nom l’indique, dans la dynamique de la Vie, ils peuvent s’adapter à chacun de nous.

L’ANIMATRICE

Catherine Pellerin, psychothérapeute en psychologie biodynamique évolutive, j’ai exercé pendant plus de 20 ans et j’ai complété ce travail par des soins énergétiques et spirituels.

Actuellement en retraite, je poursuis toujours ce dialogue avec mon corps comme une source inépuisable d’informations et de découvertes, de compréhension entre lui, mon véhicule terrestre et l’Esprit qui l’habite.

Samedi 8 nov. 2025 de 14:30 à 17:00

à l’ODDAS, 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte SALLE 1

TARIF Prix libre et conscient.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 06 84 22 03 96 (Catherine).

NOMBRE DE PARTICIPANTS Entre 4 et 12 personnes.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 22 03 96

English :

We start with ourselves and a self-massage, then give and receive a massage while exploring our body?s sensations.

Our body: that wonderful tool that knows everything before we do.

German :

Wir beginnen mit uns selbst und einer Selbstmassage, dann geht es darum, eine Massage zu geben und zu empfangen, während wir die Empfindungen unseres Körpers erforschen.

Unser Körper: ein wunderbares Werkzeug, das alles vor uns weiß.

Italiano :

Partiamo da noi stessi e da un automassaggio, poi facciamo e riceviamo un massaggio esplorando le sensazioni del nostro corpo.

Il nostro corpo: quello strumento meraviglioso che sa tutto prima di noi.

Espanol :

Comenzamos con nosotros mismos y un automasaje, para después dar y recibir un masaje mientras exploramos las sensaciones de nuestro cuerpo.

Nuestro cuerpo: esa maravillosa herramienta que lo sabe todo antes que nosotros.

L’événement Atelier de massages biodynamiques Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin