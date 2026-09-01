Atelier de médiation artistique Le Labo-Telier association Ornans

Informations pratiques

Ornans

Atelier de médiation artistique

Le Labo-Telier association 27 Rue Eugène Cusenier Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-12-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19

Cet atelier propose de favoriser l’expression de soi à travers les matières . A partir d’un thème suggéré, vous serez amenés à une création personnelle. Trois temps ponctuent cet atelier: un temps de mise en lien (quitter l’extérieur et se connecter à soi ) un temps de création personnelle ( matières , outils à disposition. Guidance et propositions si besoin…) un temps de verbalisation non obligatoire et qui n’est ni interprétation ni analyse. L’idée de cet atelier est d’instaurer un dialogue entre le thème et soi. Où ce thème m’emmène, que m’évoque t-il?

Il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence artistique, ce qui nous intéresse ici n’est pas tant le résultat mais le processus qui à conduit à cette expression. C’est la question du sens qui nous intéresse, le temps de verbalisation nous permettant une mise en recul par rapport au vécu et un regard plus global de l’œuvre.

C’est un atelier qui se passe en silence, dans un respect et une confidentialité, une bienveillance et de la convivialité. .

Le Labo-Telier association 27 Rue Eugène Cusenier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 89 27

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English : Atelier de médiation artistique

L’événement Atelier de médiation artistique Ornans a été mis à jour le 2026-08-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)