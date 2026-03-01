Atelier de médiation artistique “S’exprimer par les arts plastiques” Le Labo-Telier Ornans
Le Labo-Telier 27 Rue Eugène Cusenier Ornans Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
2026-03-14
À partir d’un thème suggéré, vous serez amenés à créer. Plusieurs temps ponctualiseront cet atelier. Une mise en lien, un temps de création personnelle et un temps de partage non obligatoire.
Des matières seront à votre disposition, des outils, différents supports… .
Le Labo-Telier 27 Rue Eugène Cusenier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 89 27 josettebichet@sfr.fr
