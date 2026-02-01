Atelier de médiation Bande Dessinée L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11
Un atelier créatif au cours duquel les participants réalisent ensemble une bande dessinée collective, selon le principe du cadavre exquis. Chacun contribue à l’histoire par le dessin et l’imagination.
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
English : Workshop comics
Create your comics.
