Atelier de médiation Bande Dessinée L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Atelier de médiation Bande Dessinée

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Un atelier créatif au cours duquel les participants réalisent ensemble une bande dessinée collective, selon le principe du cadavre exquis. Chacun contribue à l’histoire par le dessin et l’imagination.

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

English : Workshop comics

Create your comics.

