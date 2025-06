atelier de médiation équine: au coeur de la relation Raucoules 8 juillet 2025 07:00

De 10h à 12h Le cheval pour aider à grandir. Comprendre ses émotions et accéder à la connaissance de soi en lien à l’autre. Ouvert aux 6-12 ans. 35€ atelier encadré par une équicienne certifiée. Réservation 06 21 10 19 07

English :

10am to 12pm: Horses help you grow. Understand your emotions and gain self-knowledge in relation to others. Open to 6-12 year-olds. 35? workshop led by a certified equestrian. Booking 06 21 10 19 07

German :

Von 10.00 bis 12.00 Uhr: Das Pferd als Hilfe beim Erwachsenwerden. Die eigenen Emotionen verstehen und sich selbst in Verbindung mit anderen kennenlernen. Offen für 6- bis 12-Jährige. 35? Workshop unter Anleitung einer zertifizierten Reitlehrerin. Reservierung 06 21 10 19 07

Italiano :

Dalle 10.00 alle 12.00: il cavallo per aiutarvi a crescere. Comprendere le proprie emozioni e conoscere se stessi in relazione agli altri. Aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni. 35? Laboratorio condotto da un’esperta di equitazione. Prenotazione 06 21 10 19 07

Espanol :

De 10 a 12 h: El caballo para ayudarte a crecer. Comprende tus emociones y conócete a ti mismo en relación con los demás. Abierto a niños de 6 a 12 años. taller de 35? dirigido por una amazona diplomada. Reservas 06 21 10 19 07

