atelier de médiation équine Raucoules

75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire

De 14h à 16h atelier ouvert aux 6-12 ans. 35€ atelier encadré par une équicienne certifiée. Réservation 06 21 10 19 07

English :

From 2pm to 4pm workshop open to 6-12 year-olds. 35? workshop supervised by a certified equicienne. Reservations 06 21 10 19 07

German :

Von 14:00 bis 16:00 Uhr Offener Workshop für 6- bis 12-Jährige. 35? Workshop unter Anleitung einer zertifizierten Equikerin. Reservierung 06 21 10 19 07

Italiano :

Dalle 14.00 alle 16.00 laboratorio aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni. 35? Laboratorio supervisionato da una cavallerizza certificata. Prenotazione 06 21 10 19 07

Espanol :

De 14:00 a 16:00 taller abierto a niños de 6 a 12 años. taller de 35? supervisado por una amazona diplomada. Reservas 06 21 10 19 07

