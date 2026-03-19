atelier de médiation équine

75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Atelier de médiation équine en famille

Complicité

A partir de 4 ans

atelier encadré par une équicienne certifiée. Réservation 06 21 10 19 07

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75 Chemin des Pierres Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07

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English :

Family equine mediation workshop

Complicity

Ages 4 and up

workshop led by a certified equine mediator. Reservation 06 21 10 19 07

L’événement atelier de médiation équine Raucoules a été mis à jour le 2026-03-19 par Haut Pays du Velay Tourisme