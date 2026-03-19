atelier de médiation équine Raucoules
atelier de médiation équine Raucoules mardi 14 avril 2026.
atelier de médiation équine
75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Atelier de médiation équine pour les enfants de 6 à 12 ans
atelier encadré par une équicienne certifiée. Réservation 06 21 10 19 07
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75 Chemin des Pierres Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07
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English :
Equine mediation workshop for children aged 6 to 12
workshop led by a certified equestrian. Booking 06 21 10 19 07
L’événement atelier de médiation équine Raucoules a été mis à jour le 2026-03-19 par Haut Pays du Velay Tourisme