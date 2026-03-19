atelier de médiation équine Raucoules
atelier de médiation équine Raucoules samedi 18 avril 2026.
atelier de médiation équine
75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Atelier de médiation équine reprendre souffle pour les plus de 16 ans
atelier encadré par une équicienne certifiée. Réservation 06 21 10 19 07
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75 Chemin des Pierres Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07
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English :
Equine mediation workshop: catching your breath for over 16s
workshop led by a certified equine mediator. Booking 06 21 10 19 07
L’événement atelier de médiation équine Raucoules a été mis à jour le 2026-03-19 par Haut Pays du Velay Tourisme