Atelier de méditation de pleine conscience Bibliothèque Jumilhac-le-Grand

Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Atelier de méditation de pleine conscience

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 09:15:00

fin : 2026-11-03 10:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-11-03 2026-12-15

Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com

Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com .

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine olie.lefebvre@gmail.com

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English : Atelier de méditation de pleine conscience

Come discover and experience mindfulness in a peaceful and comforting setting, right in the heart of your library! Open to beginners. For more information and to register, please email Ophélie at: olie.lefebvre@gmail.com

L’événement Atelier de méditation de pleine conscience Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère