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Atelier de méditation de pleine conscience Bibliothèque Jumilhac-le-Grand

mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque · Jumilhac-le-Grand

Atelier de méditation de pleine conscience Bibliothèque Jumilhac-le-Grand

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
20 Boulevard Darnet
Ville
24630 Jumilhac-le-Grand
Département
Dordogne
Tarif

Jumilhac-le-Grand

Atelier de méditation de pleine conscience

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:15:00
fin : 2026-11-03 10:00:00

Date(s) :
2026-10-13 2026-11-03 2026-12-15

Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com
Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com   .

Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   olie.lefebvre@gmail.com

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English : Atelier de méditation de pleine conscience

Come discover and experience mindfulness in a peaceful and comforting setting, right in the heart of your library! Open to beginners. For more information and to register, please email Ophélie at: olie.lefebvre@gmail.com

L’événement Atelier de méditation de pleine conscience Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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