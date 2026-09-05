Atelier de méditation de pleine conscience Bibliothèque Jumilhac-le-Grand
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Atelier de méditation de pleine conscience
Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:15:00
fin : 2026-11-03 10:00:00
Date(s) :
2026-10-13 2026-11-03 2026-12-15
Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com
Venez découvrir et expérimenter la pratique de la pleine conscience dans un cadre tranquille et rassurant, au cœur de votre bibliothèque ! Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription par mail auprès de Ophélie : olie.lefebvre@gmail.com .
Bibliothèque 20 Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine olie.lefebvre@gmail.com
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English : Atelier de méditation de pleine conscience
Come discover and experience mindfulness in a peaceful and comforting setting, right in the heart of your library! Open to beginners. For more information and to register, please email Ophélie at: olie.lefebvre@gmail.com
L’événement Atelier de méditation de pleine conscience Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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