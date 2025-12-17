Atelier de Mickaël Jourdan à la médiathèque de Gévezé Hors les murs Rennes Mercredi 4 février 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Mickaël Jourdan propose aux enfants de réaliser des dessins en travaillant autour de la silhouette.

La silhouette d’un oiseau, d’un insecte ou d’un arbre… En jouant avec du papier découpé noir et des fonds colorés, chacun peut créer une petite carte qu’il viendra ponctuer par quelques détails au feutre noir.

Sur réservation auprès de la médiathèque de Gévezé : 02 99 69 05 55 / [mediatheque@ville-geveze.fr](mailto:mediatheque@ville-geveze.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T16:00:00.000+01:00

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



