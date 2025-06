Atelier de midi : Emma Lefort Perreaut Studio l’Accord Parfait Paris 27 juin 2025

Atelier de midi : Emma Lefort Perreaut avec HEC Alumni

Inauguration des ateliers de midi du HEC Piano Club

Tous les deux mois, nous proposerons de 12h à 13h pour 20 privilégiés dans un premier temps, un mini récital de 1h de jeunes artistes appelés à devenir des solistes reconnus dans leurs spécialités, le piano étant privilégié, bien sur.

Et justement, pour ouvrir notre répertoire à d’autres musiciens, ce que le Club vous propose pour une première, est un midi violon/piano, avec la jeune violoniste Emma Lefort Perreaut, du CNSM, remarquable par son jeu et sa maîtrise de l’instrument : elle n’a que 19 ans !

Elle jouera :

Sarabande et Gigue de la seconde partita de Bach (6mn)

Le Caprice 23 de Paganini (4mn)

Le premier mouvement du concerto de Sibelius (15m’)

Pièce contemporaine « Quand les nuages ont soulevé la terre »de Pierre Henri Dutron (8mn)

Allemanda et Corrente de la Seconde partita de Bach (7mn)

Thais de Massenet (6mn)

valse sentimentale de Tchaikovsky (5mn)

Cela se passera le vendredi 27 juin à midi au Studio l’Accord Parfait, 47 rue Ramey, 75018.

VENIR À L’ACCORD PARFAIT

METRO

Ligne 12 – Jules Joffrin

Ligne 4 – Château Rouge

BUS

Ligne 80 – Arrêt Custine Ramey

Studio l’Accord Parfait 47, rue Ramey 75018 PARIS Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris