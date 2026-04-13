, Atelier de MIM, Cirey-lès-Nolay
, Atelier de MIM, Cirey-lès-Nolay lundi 4 mai 2026.
4 – 16 mai Atelier de MIM Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00
Atelier de MIM 35000 14 rue françois joly Cirey-lès-Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-franco-allemand/evenements/exposition-de-granit-et-de-lagunes-itineraire-breton-en-terre-baltique »}]
Thomas Labbé