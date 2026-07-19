Atelier de mixologie au Ker Lounge * Bar de la Thalasso Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec
samedi 25 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Atelier de mixologie au Ker Lounge * Bar de la Thalasso Roz Marine
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Préparez puis dégustez votre propre cocktail, guidé par notre barman.
Rendez-vous au Ker Lounge, le bar de la Thalasso Roz Marine. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22
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English :
L’événement Atelier de mixologie au Ker Lounge * Bar de la Thalasso Roz Marine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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