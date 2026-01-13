Atelier de mixologie autour du Rhum La Grande École Le Havre
Atelier de mixologie autour du Rhum La Grande École Le Havre jeudi 12 février 2026.
Atelier de mixologie autour du Rhum
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12 19:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Découvrez toute la richesse du rhum à travers un atelier de mixologie plein de saveurs. Vous apprendrez à sublimer ce spiritueux aux mille nuances à travers plusieurs créations. Un moment de partage pour les amateurs de belles découvertes gustatives.
Durée 1h30
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de mixologie autour du Rhum
L’événement Atelier de mixologie autour du Rhum Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie