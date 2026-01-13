Atelier de mixologie autour du Rhum La Grande École Le Havre

Atelier de mixologie autour du Rhum

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

Découvrez toute la richesse du rhum à travers un atelier de mixologie plein de saveurs. Vous apprendrez à sublimer ce spiritueux aux mille nuances à travers plusieurs créations. Un moment de partage pour les amateurs de belles découvertes gustatives.

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

