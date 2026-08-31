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AGENDA · Cotignac

Atelier de mixologie | Vignobles en Scène Cotignac

vendredi 16 octobre 2026 · Cotignac

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 cours Gambetta
Ville
83570 Cotignac
Département
Var
Tarif
25 25 25

Cotignac

Atelier de mixologie | Vignobles en Scène

1 cours Gambetta Cotignac Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-17 18:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Eveillez vos sens et créez votre cocktail à base de vin, encadré par Thomas, mixologue passionné !
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1 cours Gambetta Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 14 15 29  bonjour@loucalen.com

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English :

Awaken your senses and create your own wine-based cocktail, guided by Thomas, a passionate mixologist!

L’événement Atelier de mixologie | Vignobles en Scène Cotignac a été mis à jour le 2026-08-31 par Provence Verte & Verdon Tourisme

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