Atelier de mixologie | Vignobles en Scène Cotignac
vendredi 16 octobre 2026 · Cotignac
Informations pratiques
Cotignac
Atelier de mixologie | Vignobles en Scène
1 cours Gambetta Cotignac Var
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-17 18:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Eveillez vos sens et créez votre cocktail à base de vin, encadré par Thomas, mixologue passionné !
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1 cours Gambetta Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 14 15 29 bonjour@loucalen.com
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English :
Awaken your senses and create your own wine-based cocktail, guided by Thomas, a passionate mixologist!
L’événement Atelier de mixologie | Vignobles en Scène Cotignac a été mis à jour le 2026-08-31 par Provence Verte & Verdon Tourisme