Atelier de modelage au coeur de la matière Eymoutiers samedi 4 avril 2026.
1 Place de l’ancienne mairie Eymoutiers Haute-Vienne
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-11
2026-04-04 2026-04-11 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-20 2026-06-27
Venez modeler des objets au gré de vos envies. Le tarif comprend le matériel et la cuisson des objets. Pour tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. Nombre de places limité. .
1 Place de l’ancienne mairie Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 96 16 aucochondingue@hotmail.fr
English : Atelier de modelage au coeur de la matière
