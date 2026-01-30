Atelier de modelage au coeur de la matière

1 Place de l’ancienne mairie Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-20 2026-06-27

Venez modeler des objets au gré de vos envies. Le tarif comprend le matériel et la cuisson des objets. Pour tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. Nombre de places limité. .

1 Place de l’ancienne mairie Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 96 16 aucochondingue@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de modelage au coeur de la matière

L’événement Atelier de modelage au coeur de la matière Eymoutiers a été mis à jour le 2026-02-02 par Terres de Limousin