Atelier de modelage au couvent de Treigny Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Atelier de modelage au couvent de Treigny Dimanche 21 septembre, 15h00 Couvent de Treigny Yonne

Sans inscription, selon les places disponibles.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dimanche 21 septembre de 15 h à 17 h, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à un atelier familial de découverte de la terre.

Plus d’informations : 03 86 74 75 38 / lecouventdetreigny89@orange.fr

Couvent de Treigny Rue du Couvent, 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Treigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 75 38 http://www.lecouventdetreigny.com https://www.facebook.com/lecouventdetreigny/ lecouventdetreigny89@orange.fr Le couvent de Treigny est un lieu d'exposition de céramique contemporaine.

© APCP