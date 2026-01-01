Atelier de modelage, braille et dessin Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Atelier de modelage, braille et dessin Pôle culturel de Narrosse Narrosse mercredi 25 février 2026.
Atelier de modelage, braille et dessin
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Sensibilisation à la déficience visuelle autour de divers ateliers (modelage/braille/dessin…) animés par le groupe d’entraide mutuel La canne de l’ouïe . Entrée libre .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de modelage, braille et dessin
L’événement Atelier de modelage, braille et dessin Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax