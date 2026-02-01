Atelier de modelage d’argile parents/enfants vacances de Pâques les animaux fantastiques Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile parents/enfants vacances de Pâques les animaux fantastiques
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Atelier de modelage d’argile parents/enfants créez votre animal fantastique
Durant 2 heures, parents et enfants, partagez un moment de créativité et donner vie en argile à un animal fantastique. Accompagnement Personnalisé, fournitures comprises. .
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
English :
Parent/child clay modelling workshop: create your own fantasy animal
