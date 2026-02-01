Atelier de modelage d’argile parents/enfants vacances de Pâques les animaux fantastiques

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Atelier de modelage d’argile parents/enfants créez votre animal fantastique

Durant 2 heures, parents et enfants, partagez un moment de créativité et donner vie en argile à un animal fantastique. Accompagnement Personnalisé, fournitures comprises. .

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parent/child clay modelling workshop: create your own fantasy animal

L’événement Atelier de modelage d’argile parents/enfants vacances de Pâques les animaux fantastiques Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-01-30 par ADRT45