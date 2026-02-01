Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances d’hiver les animaux fantastiques Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances d’hiver les animaux fantastiques
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Atelier de modelage pour enfants création d’animaux fantastiques en argile
Enfants, venez créer votre masque votre animal fantastique dans une ambiance conviviale. A l’issue, repartez avec votre création ainsi que de beaux souvenirs. Accompagnement personnalisé, tout le matériel est fourni. .
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
English :
Modeling workshop for children creating fantastic animals in clay
