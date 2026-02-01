Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances d’hiver les animaux fantastiques Cléry-Saint-André

Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances d’hiver les animaux fantastiques

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

Atelier de modelage pour enfants création d’animaux fantastiques en argile

Enfants, venez créer votre masque votre animal fantastique dans une ambiance conviviale. A l’issue, repartez avec votre création ainsi que de beaux souvenirs. Accompagnement personnalisé, tout le matériel est fourni. .

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com

Modeling workshop for children creating fantastic animals in clay

