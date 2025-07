Atelier de modelage d’un buste en argile Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Nantes

Atelier de modelage d’un buste en argile Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Nantes jeudi 4 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 17:00 – 20:00

Gratuit : non 30 € 30 € la séance, adhésion à Nantes Renaissance obligatoire. Tarif de 75 € pour 3 séances consécutives au 2e semestre – non remboursable en cas d’absence. Adulte

Venez découvrir la méthode d’apprentissage des sculpteurs par le biais du modelage, la terre reste le premier support technique et pratique pour aborder avec facilité la troisième dimension. Chaque participant réalisera un buste dans une ambiance chaleureuse. Cette activité est réservée à un public adulte et limitée à 6 élèves par session. Outils prêtés, terre prêtée, prévoir une blouse et des chaussures de sécurité (à défaut des chaussures fermées)

Hôtel de Châteaubriant (Hôtel de Briord) Centre-ville Nantes 44000

0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr