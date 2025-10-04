Atelier de modelage en famille : Les héros de la mythologie Musée Bourdelle PARIS

Atelier de modelage en famille : Les héros de la mythologie Musée Bourdelle PARIS samedi 4 octobre 2025.

Une activité en famille pour entrer à son tour dans l’atelier du sculpteur ! À la suite de la visite du musée, enfants et parents, découvriront les grandes figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle (Héraklès, Pénélope, Pégase..) et s’initieront à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix.

Atelier de modelage en famille (enfants dès 6 ans)

Il est conseillé de prévoir une boîte en carton pour transporter les créations à l’issue de l’atelier.

Un atelier en famille, à la découverte des grandes figures de la mythologie !

payant

De 8 à 10 euros.

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/les-heros-de-la-mythologie-0 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/