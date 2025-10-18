Atelier de modelage en famille : Portrait de famille Musée Bourdelle PARIS

Au cours de cet atelier de modelage, petits et grands sont invités à réaliser en terre leur autoportrait ou le portrait de l’un de leurs proches puis les créations sont assemblées pour constituer un joyeux portrait de famille.

Atelier de modelage en famille (enfants dès 6 ans)

Durée : 2h

À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.

Il est conseillé de prévoir une boîte en carton pour transporter les créations à l’issue de l’atelier.

Avec vos proches, composez vos portraits en argile !

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/portrait-de-famille +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/