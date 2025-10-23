Atelier de modelage pour enfants – Chimères Musée Bourdelle PARIS
Atelier de modelage pour enfants – Chimères Musée Bourdelle PARIS jeudi 23 octobre 2025.
Chimères
À partir des descriptions de diverses créatures de la mythologie
grecque, les enfants dessinent et sculptent leur animal fantastique.
Durée : 2h
Public : enfants de 5 à 7 ans
Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.
Après une visite du musée, dessinez et sculptez votre animal fantastique !
Le jeudi 23 octobre 2025
de 10h00 à 12h00
payant
8 euros
Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/chimeres +33184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/chimeres-atelier-de-modelage-enfants-5-7-ans https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/chimeres-atelier-de-modelage-enfants-5-7-ans