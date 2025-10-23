Atelier de modelage pour enfants – Chimères Musée Bourdelle PARIS

Atelier de modelage pour enfants – Chimères Musée Bourdelle PARIS jeudi 23 octobre 2025.

Chimères

À partir des descriptions de diverses créatures de la mythologie

grecque, les enfants dessinent et sculptent leur animal fantastique.

Durée : 2h

Public : enfants de 5 à 7 ans

Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé.

Après une visite du musée, dessinez et sculptez votre animal fantastique !

Le jeudi 23 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

8 euros

Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T12:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/chimeres +33184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/chimeres-atelier-de-modelage-enfants-5-7-ans https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/chimeres-atelier-de-modelage-enfants-5-7-ans