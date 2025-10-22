ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines

ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS

Place Charles de Gaulle Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Offrez à votre enfant un vrai moment de créativité plonger les mains dans l’argile, laisser libre cours à son imagination et donner vie à une décoration aux couleurs de l’automne.

Atelier pour les 6/11 ans. Durée 1h30. Réservation obligatoire.

Place Charles de Gaulle Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Give your child a real moment of creativity: dip their hands in clay, let their imagination run free and give life to an autumn-colored decoration.

Workshop for 6/11 year-olds. Duration: 1h30. Reservations required.

German :

Schenken Sie Ihrem Kind einen echten Moment der Kreativität: Tauchen Sie die Hände in den Ton, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und erwecken Sie eine Dekoration in Herbstfarben zum Leben.

Workshop für Kinder von 6/11 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Regalate al vostro bambino un vero momento di creatività: immergete le mani nell’argilla, date libero sfogo alla fantasia e date vita a una decorazione dai colori autunnali.

Laboratorio per bambini di 6/11 anni. Durata: 1h30. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Regale a su hijo un auténtico momento de creatividad: sumerja sus manos en la arcilla, dé rienda suelta a su imaginación y dé vida a una decoración de colores otoñales.

Taller para niños de 6/11 años. Duración: 1h30. Imprescindible reservar.

L’événement ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE