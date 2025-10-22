ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines
ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS
Place Charles de Gaulle Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 15:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Offrez à votre enfant un vrai moment de créativité plonger les mains dans l’argile, laisser libre cours à son imagination et donner vie à une décoration aux couleurs de l’automne.
Atelier pour les 6/11 ans. Durée 1h30. Réservation obligatoire.
.
Place Charles de Gaulle Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Give your child a real moment of creativity: dip their hands in clay, let their imagination run free and give life to an autumn-colored decoration.
Workshop for 6/11 year-olds. Duration: 1h30. Reservations required.
German :
Schenken Sie Ihrem Kind einen echten Moment der Kreativität: Tauchen Sie die Hände in den Ton, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und erwecken Sie eine Dekoration in Herbstfarben zum Leben.
Workshop für Kinder von 6/11 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Regalate al vostro bambino un vero momento di creatività: immergete le mani nell’argilla, date libero sfogo alla fantasia e date vita a una decorazione dai colori autunnali.
Laboratorio per bambini di 6/11 anni. Durata: 1h30. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Regale a su hijo un auténtico momento de creatividad: sumerja sus manos en la arcilla, dé rienda suelta a su imaginación y dé vida a una decoración de colores otoñales.
Taller para niños de 6/11 años. Duración: 1h30. Imprescindible reservar.
L’événement ATELIER DE MODELAGE POUR ENFANTS Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE