Atelier de modelage pour les enfants Crée ton monstre en argile – Meung-sur-Loire, 9 juillet 2025 14:00, Meung-sur-Loire.

Loiret

Atelier de modelage pour les enfants Crée ton monstre en argile Terra’Vrac Meung-sur-Loire Loiret

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-09 16:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Il y a longtemps, un terrible monstre hantait la source de Saint Liphard à Meung-sur-Loire… Seul un ermite courageux s’en approcha. Était-ce un dragon, un serpent géant, ou une créature inconnue ?

Viens créer ta propre version en argile ! Pendant 2 heures, aux côtés de Valérie Barrault, imagine et façonne la bête mystérieuse lors d’un atelier ludique pour les aventuriers de 7 à 12 ans. Prêt à relever le défi ? 30 .

Terra’Vrac

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

