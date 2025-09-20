Atelier de modelage « Regard sur les Babouins » Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue

Atelier de modelage « Regard sur les Babouins » 20 et 21 septembre Église Saint-Christophe Jura

Tarif : 25 € pour l’atelier adultes.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des ateliers de modelage sont proposés à l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue :

– un atelier modelage pour enfant à partir de 6 ans ;

– un atelier pour les adultes, avec décoration libre sur moules en plâtre inspirés de la corniche des « babouins » présente dans l’église.

Plus de renseignements auprès de Catherine Petit : 06 87 23 17 54.

Église Saint-Christophe Rue de l’Église, 39380 Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 42 81 50 32 https://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/ Cet édifice classé au titre des Monuments historiques depuis 1843 (premier édifice classé dans le Jura) comporte des parties des Xe, XIIe et XIIIe siècles. Il est surtout connu pour sa corniche de 65 modillons appelés « babouins ».

© Association Sauvegarde du Patrimoine