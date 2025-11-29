Atelier de modelage : Rythme et empreinte Musée Bourdelle PARIS
Après une brève visite de l’exposition, les participants réalisent des expérimentations en modelage sur les traces de Magdalena Abakanowicz. Ils travaillent la répétition, le rythme et l’empreinte en conjuguant l’usage de différents matériaux : terre, plâtre, bois et textile.
L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena
Abakanowicz. La trame de l’existence
Un atelier de modelage en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».
Le samedi 13 décembre 2025
de 10h00 à 13h00
Le samedi 29 novembre 2025
de 10h00 à 13h00
payant
De 16 à 20 euros.
À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».
Public adultes.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/rythme-et-empreinte +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle