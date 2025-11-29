Atelier de modelage : Rythme et empreinte Musée Bourdelle PARIS

Atelier de modelage : Rythme et empreinte Musée Bourdelle PARIS samedi 29 novembre 2025.

Après une brève visite de l’exposition, les participants réalisent des expérimentations en modelage sur les traces de Magdalena Abakanowicz. Ils travaillent la répétition, le rythme et l’empreinte en conjuguant l’usage de différents matériaux : terre, plâtre, bois et textile.

L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena

Abakanowicz. La trame de l’existence

Un atelier de modelage en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 13h00

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h00 à 13h00

payant

De 16 à 20 euros.

À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Public adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/rythme-et-empreinte +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle