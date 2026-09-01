Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE MODELAGE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Guidé par un animateur potier, vous découvrez les techniques du modelage et donnez vie à votre création !

Plongez vos mains dans l’argile et laissez libre cours à votre créativité en explorant les sensations qu’offre cette matière naturelle. Guidé par un animateur potier, vous découvrez les techniques du modelage et donnez vie à votre création, un objet unique issu de votre imagination. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96

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English :

With guidance from a pottery instructor, you’ll discover modeling techniques and bring your creation to life!

L’événement ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT