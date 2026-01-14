Atelier de modelage torchis Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Atelier de modelage torchis

Flaugnac 69 impasse du Chateau Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – 30 EUR

Début : 2026-02-23 17:00:00

2026-02-23

Claire Couffin , artiste céramiste et potière vous propose un atelier de modelage torchis

Tout le matériel est fourni. Niveau débutant.

Flaugnac 69 impasse du Chateau Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

