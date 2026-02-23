Atelier de modélisation 3D Rue Louis Pasteur Scaër
Atelier de modélisation 3D Rue Louis Pasteur Scaër mercredi 11 mars 2026.
Atelier de modélisation 3D
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
A partir du logiciel Tinkercad, apprenez la modélisation pour ensuite imprimer vos œuvres avec notre imprimante 3D.
À partir de 10 ans .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
English : Atelier de modélisation 3D
