Atelier de modélisation 3D Rue Louis Pasteur Scaër

Atelier de modélisation 3D

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

A partir du logiciel Tinkercad, apprenez la modélisation pour ensuite imprimer vos œuvres avec notre imprimante 3D.

À partir de 10 ans .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de modélisation 3D

L’événement Atelier de modélisation 3D Scaër a été mis à jour le 2026-02-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS