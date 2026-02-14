Atelier de montage avec la table Mash Up, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Atelier de montage avec la table Mash Up Samedi 9 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Samedi 9 mai 2026 – 10h

Venez créer votre court métrage et vous initier au montage à l’aide d’une table Mash up ! Ludique, créatif, cet atelier n’attend que vous.

A partir de 12 ans, sur inscription

Médiathèque José Cabanis, petit Auditorium (3e étage)

Durée : 2h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/FWWaCTVvDR »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/FWWaCTVvDR »}]

A partir de séquences vidéo et sonores, l’atelier propose de créer des petits films pour s’initier à l’art du montage en s’amusant.